Кадровые изменения в Кабмине: какие задачи стоят перед министрами и чего ждать дальше

4 ноября в Верховной Раде был плодотворный день. Народные депутаты назначили сразу четырех министров правительства.

Новых руководителей получили Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Минобороны, Минэкономики и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Как голосовали за назначение новых членов Кабмина, какие вызовы стоят перед новыми руководителями министерств и чего ждать дальше – читайте в материале.

Голосование за министров

Первым Верховная Рада 4 ноября назначила нового министра обороны. Им стал Алексей Резников – бывший министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

На этой должности он заменил Андрея Тарана. За назначение Алексея Резникова проголосовали 273 народных депутата. Больше всего голосов отдала фракция Слуга народа – 228, еще 10 – внефракционные депутаты, 16 – депутатская группа За майбутне и еще 19 – депутатская группа Довира.

Вторым было назначение Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. На этой должности она заменила Алексея Резникова. За ее кандидатуру проголосовали 260 народных депутатов.

Наибольшую поддержку — 218 голосов — ей предоставила фракция Слуга народа. Еще восемь голосов было от внефракционных депутатов, 14 – от группы За майбутне и 20 – от группы Довира.

После этого народные депутаты голосовали за назначение Павла Рябикина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, который заменит Олега Уруского.

За его назначение проголосовали 237 народных депутатов. Уже традиционно больше всего голосов было от Слуги народа — 197. Еще семь – от внефракционных, 14 – от группы За майбутне, и 19 – от группы Довира.

Павел Рябикин

Заключительным стало назначение Юлии Свириденко министром экономики и первым вице-премьером. На этой должности она заменила Алексея Любченко.

За кандидатуру Свириденко проголосовали 256 народных депутатов. 214 голосов дала фракция Слуга народа, девять – внефракционные, 13 – группа За майбутне и 20 – группа Довира.

Европейская солидарность, Голос, Батькивщина и Оппозиционная платформа — За життя воздержались от голосований за кадровые назначения в правительстве.

Что наобещали министры

Каждый из претендентов на должность министра перед голосованием имел несколько минут, чтобы рассказать о своих приоритетах на должности.

Так, новый министр обороны Алексей Резников заявил, что он планирует развивать Вооруженные силы, продолжать курс на сближение с НАТО и провести полный аудит министерства.

По его мнению, особое внимание следует уделить развитию мощной ракетной программы, восстановлению потенциала в судостроении и авиации.

Повышение совместимости Вооруженных сил Украины с войсками стран-членов НАТО Резников назвал еще одним своим приоритетом. Кроме того, новый министр предлагает изменить подход к кадровой политике, создать нормальные условия службы, чтобы в армию приходили мотивированные люди.

Особое внимание в Минобороны планируют уделить организации оборонных закупок и разделению полномочий между министерством и Вооруженными силами.

Новая глава Минреинтеграции Ирина Верещук во время выступления заявила, что на новой должности планирует выполнять положения профильных нормативных актов и программ. В частности, Плана реализации стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма, который содержит 158 позиций, поскольку ответственность за выполнение 95 пунктов несет Министерство реинтеграции.

Приоритетными задачами Ирина Верещук назвала создание экспертного и общественного советов при министерстве, проведение информационной политики, направленной на жителей временно оккупированных территорий.

Не менее важным, на ее взгляд, является создание до конца 2021 года специализированного государственного учреждения Украинский национальный центр развития мира для сбора доказательной базы нарушений прав украинцев, связанных с временной оккупацией украинских территорий и российской агрессией.

Но все-таки главным приоритетом Ирина Верещук назвала работу с молодежью.

— Я буду уделять особое внимание вопросам образования и трудоустройства молодежи с временно оккупированных территорий. Мы хотим, чтобы новая страница их жизни начиналась с переезда на подконтрольную территорию, где их будут ждать толерантные люди, качественное образование, работа, ипотека, хорошие друзья и возможность создать семью, — добавила Верещук.

Ирина Верещук

Новый министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин во время своего выступления в парламенте приоритетом назвал максимальное обеспечение государственным заказом отечественных производителей, независимо от их формы собственности.

На новой должности он планирует сосредоточиться на защите территориальной ценности и безопасности Украины, в частности, на координации заказчиков и производителей государственного оборонного заказа, чтобы должным образом обеспечивать обороноспособность государства.

Кроме того, Павел Рябикин добавил, что особое внимание хочет уделить развитию оборонно-промышленного комплекса. Для этого, по его мнению, необходимо проводить реформирование и корпоратизацию предприятий.

Министр экономики Юлия Свириденко подчеркнула, что в стране нужно создать стимулы для производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Поэтому она считает, что необходимо сосредоточиться на определенных экономических сферах, инвестиции в которые будут иметь наибольший эффект для государства.

К ним относятся машиностроение, энергетика (программы термомодернизации и энергоэффективности), сфера IT (увеличение заказов для оборонных и медицинских проектов), сельское хозяйство (поддержка аграриев) и строительство жилья.

Заявила в своей речи Свириденко и о необходимости стать более гибкими, отойти от советских стандартов и бюрократии, и сформировать устоявшиеся институции, которые смогут поддержать бизнес в период пандемии.

Юлия Свириденко

Какие вызовы стоят перед каждым министром

Политолог Игорь Рейтерович в комментарии Фактам ICTV сказал, что, по его мнению, наибольший вызов стоит перед министром обороны Алексеем Резниковым, поскольку к деятельности этого ведомства в последнее время было очень много вопросов.

В целом все, что связано с интеграцией Украины в НАТО, модернизацией и реформированием украинской армии, было существенно приторможено во времена Тарана (экс-министра обороны. — Ред.).

— Сейчас Резникову нужно очень быстро провести аудит в Минобороны, посмотреть, на чем необходимо сосредоточиться, и сразу давать результат в наверстывании наших годовых программ по интеграции в НАТО и выполнению оборонного заказа. Безусловно, еще одним вызовом является продолжение модернизации нашей армии, повышение ее материального и технического обеспечения, — объясняет эксперт.

Алексей Резников

Игорь Рейтерович отмечает, что совсем другая ситуация сложилась в Минреинтеграции, куда придет Ирина Верещук. Ведь ее предшественник, Алексей Резников, уже смог положить начало и запустить достаточно много программ.

Даже несмотря на то, что они находятся на разных этапах реализации. Поэтому все, что нужно сделать Верещук, это довести их до логического завершения.

По мнению политолога, главе Минстратегпрома Павлу Рябикину нужно наладить эффективную коммуникацию, четко определить стратегические отрасли промышленности, получить соответствующую поддержку от Кабмина, президента и Верховной Рады, а также активизировать работу в политическом направлении, то есть следует больше общаться с иностранными инвесторами.

Повлияют ли кадровые ротации на эффективность Кабмина

Политолог Александр Антонюк в комментарии Фактам ICTV заявил, что увольнение и назначение новых министров на общий результат деятельности правительства и его эффективность не повлияют.

Но, указывает политолог, они улучшат коммуникацию между отдельными ведомствами. В частности, назначение Алексея Резникова министром обороны снимет конфликтную ситуацию между Минобороны и Генштабом.

Можно найти преимущества и в назначении Ирины Верещук в Минреинтеграции. Эксперт считает, что с тактической точки зрения это был достаточно хороший ход.

Причиной того, что с новыми назначениями не будет глобальных эффективных изменений, по словам Александра Антонюка, является то, что центр принятия решений и формирование задач находится не в Кабинете министров, а в Офисе президента.

Кроме того, политолог обращает внимание, что такие отставки – это не совсем нормальная практика. Поскольку увольнять министра нужно до момента представления бюджета на следующий год или когда происходит оценка и отчет правительства за выполнение уже принятой главной сметы страны.

– Проблема новоназначенных министров состоит в том, что они приходят в министерства на, скажем, заготовки, которые им оставили предшественники. Ведь проект госбюджета на 2022 год уже представлен и проголосован в первом чтении. Подавали его еще предыдущие министры. Поэтому, по большому счету, первый квартал работы новоназначенных членов правительства уже может быть неэффективным, — предполагает Александр Антонюк.

Похожее мнение высказывает и Игорь Рейтерович. По его словам, ситуация может существенно улучшиться только в рамках отдельных министерств, в частности в Минобороны.

Однако в целом надеяться на серьезные изменения в эффективности Кабмина не стоит, поскольку премьер-министр остается прежним, механизмы коммуникации и организации работы тоже старые.

Кабинет министров Украины

Есть ли опасность новых отставок

По мнению Александра Антонюка, отставка всего Кабинета министров возможна при условии, что президента не устраивает модератор правительственной команды – премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Впрочем, пока предпосылок для этого нет. Хотя Дениса Шмыгаля нельзя назвать субъектным игроком, но он неплохой менеджер и хороший исполнитель. Кроме того, задачи, которые глава правительства получает от Офиса президента, он может выполнять без лишних вопросов.

Поэтому Александр Антонюк считает, что по состоянию на сегодняшний день найти лучшую кандидатуру, чем Денис Шмыгаль, для такого процесса модерирования правительства будет сложно.

Со своей стороны Игорь Рейтерович прогнозирует, что опасность отставки всего правительства может возникнуть в 2022 году, ближе к концу отопительного сезона.

По его предположениям, этот процесс будут оттягивать до момента, когда нужно будет серьезно, так сказать, выпустить пар и искать козла отпущения.