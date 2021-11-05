Кабмін обрав тимчасового керівника Державної митної служби

Кабмін призначив тимчасового керівника Державної митної служби України. Обов’язки очільника відомства виконуватиме В’ячеслав Демченко.

Про це йдеться у розпорядження Кабінету міністрів від 4 листопада 2021 року.

До цього В’ячеслв Демченко обіймав посаду директора департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил у Державній митній службі.

З листопада 2020 до листопада 2021 року Державну митну службу очолював Павло Рябікін. Однак 4 листопада депутати Верховної Ради проголосували за призначення Рябікіна міністром із питань стратегічних галузей промисловості України.

На цій посаді Рябікін замінить Олега Уруського.

Також уряд призначив виконувача обов’язків очільника Державної екологічної інспекції України. Ним став перший заступник Дмитро Заруба, який працює у відомстві з лютого 2021 року.

Крім призначення Рябікіна, у Кабміні цього тижня відбулися ще три вагомі кадрові перестановки. Міністерство оборони очолив Олексій Резніков. На цій посаді він замінив Андрія Тарана.

Міністром з питань реінтеграції замість Резнікова стала Ірина Верещук. Також депутати проголосували за кандидатуру Юлії Свириденко на посаду міністра економіки. До цього відомство очолював Олексій Любченко.

Які обіцянки дали нові міністри та що очікувати від ротацій у Кабміні, читайте у матеріалі.