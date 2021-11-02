Санкции за российские выборы в Крыму: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 15 октября о новых санкциях против граждан Российской Федерации.

Под ограничения попали, в частности, лица, причастные к выборам в Государственную думу РФ на оккупированных территориях АР Крым.

Соответствующие указы №556, №557, №558, №559 появились на сайте Офиса президента. В общей сложности под санкции попали 49 юридических лиц и 141 физическое.

Указ №556 предусматривает ограничение сроком на три года против девяти физических лиц и 42 юридических лиц. В списке, в частности, “начальник Управления ФСБ РФ Республики Крым” Леонид Михайлюк, “председатель избирательной комиссии в Севастополе” Сергей Даниленко и другие.

Согласно указу №557, санкции вводят на 10 лет против 121 гражданина Украины. Речь идет о людях, которые проживают в Крыму и были членами избирательных комиссий.

В указе №558 трехлетние санкции против пяти физических лиц. А президентский указ №559 предусматривает ограничение на три года против одного юридического лица и шести россиян, являющихся сотрудниками правоохранительных органов. Речь идет, в частности, о судьях и прокурорах оккупированного Крыма.