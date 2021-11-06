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Валентина Летяк |

Зеленський змінив склад РНБО і знайшов заміну Резнікову в ТКГ

Володимир Зеленський

Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна, першу віце-прем’єрку – міністра економіки Юлію Свириденко та міністра оборони Олексія Резнікова введено на персонального складу Ради нацбезпеки та оборони. Президент Володимир Зеленський 5 листопада підписав відповідний указ №569.

Вони замінили у РНБО Олексія Любченка, Андрія Тарана та Олега Уруського, за звільнення яких із міністерських постів днями голосувала Верховна Рада.

Ще одним указом – №568 – глава держави звільнив Олексія Резнікова від виконання обов’язків першого заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі.

Тимчасово його обов’язки покладено на Андрія Костіна – члена делегації, представника України в робочій групі з політичних питань.

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Джерело: Офіс президента

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