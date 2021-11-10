10 листопада відбулося чергове засідання Ради нацбезпеки і оборони. Головною темою для обговорення була ситуація з мігрантами на білорусько-польському кордоні.

Крім того, під час засідання схвалили запровадження чергових санкцій. Які ще питання обговорили 10 листопада – читайте у матеріалі.

Нові санкції

Рада національної безпеки та оборони України запроваджує санкції проти ще восьми фізичних осіб.

Вони причетні до відкриття дипломатичного представництва Нікарагуа на території тимчасово окупованого Криму. У список потрапили четверо громадян Нікарагуа і четверо громадян Російської Федерації.

Ситуація на кордоні Білорусі і Польщі

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що через напружену ситуацію з мігрантами на білорусько-польському кордоні Україна посилить охорону державного кордону силами Нацгвардії та Нацполіції.

Він заявив, що до охорони безпеки на кордоні залучать підрозділи територіальної оборони у прикордонних областях. Загалом, за словами очільника МВС, Україна готується до різних сценаріїв.

Прокоментував ситуацію з мігрантами і секретар РНБО Олексій Данілов. Він відповів на пропозицію соціал-демократів Німеччини тимчасово прийняти мігрантів з Білорусі в Україні.

Зокрема, Данілов запропонував німецьким депутатам розмістити мігрантів у себе.

– У нас є пропозиція соціал-демократам Німеччини взяти собі додому мігрантів, скажімо так, по два, три, п’ять до себе, якщо мають місце у Бундестазі. У них там є кабінети. Хай їх беруть до себе, і хай вони там перебувають. Чому це, з якого переляку, ми маємо брати цих мігрантів до себе? – заявив він під час брифінгу.

Енергетичний тероризм з боку РФ

Ще однією темою для обговорення було енергетичне питання. Так, Рада нацбезпеки і оборони не виключає, що Російська Федерація може вдатися до так званого енергетичного тероризму.

Але Олексій Данілов запевнив, що Україна готова до такого сценарію. Він зауважив, що рішення про конкретний план дій для запобігання кризи в енергетиці має ухвалювати Кабінет міністрів.

– Ми не виключаємо питання використання Російською Федерацією енергетичного тероризму щодо нашої країни. Але у такому разі будуть ухвалені відповідні рішення. Все буде швидко і жорстко, відповідно до інтересів нашої країни, – додав він.

Водночас РНБО може долучитися до ухвалення необхідних рішень, якщо буде загроза національній безпеці.

Закон про деолігархізацію

Олексій Данілов повідомив, що РНБО розпочала роботу над реалізацією закону про деолігархізацію. За його словами, для цього створили спеціальну робочу групу.

– Ми на засіданні торкнулись закону про деолігархізацію, який вже підписаний в остаточній редакції. Починається велика робота. Створена відповідна робоча група, де є декілька підрозділів, – пояснив він.

Олексій Данілов додав, що окремо працює апарат Ради нацбезпеки і оборони над своїм завданням, а окремо – Кабінет міністрів. Урядову групу очолює міністр юстиції Денис Малюська.