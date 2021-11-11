Гео Леросу – внефракционному народному депутату, который во время заседания Верховной Рады показал непристойный жест президенту Владимиру Зеленскому – сотрудники ГБР и Офиса генпрокурора вручили подозрение.

Как сообщил сам политик в соцсети, причина подозрения – именно этот непристойный жест в сторону главы государства.

В Государственном бюро расследований подтвердили вручение подозрения Леросу. Речь идет о ст. 296 Уголовного кодекса – хулиганство.

Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 1 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

4 ноября на заседании Рады народный депутат Гео Лерос с трибуны показал находившемуся в зале президенту Владимиру Зеленскому оскорбительный жест – средний палец руки.

В этот день рассматривался вопроса о назначении Алексея Резникова новым министром обороны. Лерос вместо того, чтобы высказать свою позицию в отношении кандидата, начал оскорблять главу государства.

За такое поведение Гео Лероса также хотят лишить права участия в пяти пленарных заседаниях.

С такой рекомендацией к Раде обратился Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы.