Нардепа Лероса хотят лишить права участия в пяти заседаниях Рады

Гео Лероса – внефракционного народного депутата, который 4 ноября во время выступления с трибуны Верховной Рады показал президенту Владимиру Зеленскому оскорбительный жест – регламентный комитет единогласно рекомендовал парламенту лишить права участвовать в пяти пленарных заседаниях.

Об этом сообщил глава подкомитета по вопросам регламента Верховной Рады Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы, нардеп от Слуги народа Павел Фролов.

Политик подчеркнул, что такое предложение в соответствии с Регламентом будет голосоваться в парламенте без обсуждения.

На заседании Рады 4 ноября внефракционный народный депутат Гео Лерос с трибуны показал находившемуся в зале президенту Владимиру Зеленскому оскорбительный жест – средний палец руки.

Инцидент произошел при рассмотрении вопроса о назначении Алексея Резникова новым министром обороны. Лерос вместо того, чтобы высказать свою позицию в отношении кандидата, начал оскорблять главу государства.

Зеленский никак не отреагировал на его оскорбления.