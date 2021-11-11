Гео Леросу – позафракційному народному депутату, який під час засідання Верховної Ради показав непристойний жест президенту Володимиру Зеленському – співробітники ДБР та Офісу генпрокурора вручили підозру.

Як повідомив сам політик у соцмережі, причина підозри – саме цей непристойний жест у бік глави держави.

У Державному бюро розслідувань підтвердили вручення підозри Леросу за грубе порушення громадського порядку в сесійній залі Верховної Ради України. Йдеться про ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу – хуліганство.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

4 листопада на засіданні Ради народний депутат Гео Лерос із трибуни показав президенту Володимиру Зеленському, який перебував у залі, образливий жест – середній палець руки.

В цей день розглядалося питання про призначення Олексія Резнікова новим міністром оборони. Лерос замість того, щоб висловити свою позицію щодо кандидата, почав ображати главу держави.

За таку поведінку Гео Лероса також хочуть позбавити права участі у п’яти пленарних засіданнях.

З такою рекомендацією до Ради звернувся Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи.