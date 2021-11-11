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Факты / Украина / Политика

Саакашвили прекратил голодовку – адвокат

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Саакашвили прекратил голодовку – адвокат

Михеил Саакашвили прекращает голодовку. Об этом сообщил его адвокат Нико Гварамия. Голодовка политика длилась чуть больше месяца – 42 дня.

По словам адвоката, Михеил Саакашвили решил прекратить голодовку, поскольку принял во внимание резолюцию Страсбургского суда.

В письме, которое передал Саакашвили, говорится, что соответствующие органы должны принять решение о его госпитализации в гражданскую клинику, иначе вся ответственность за его состояние ложится на действующую грузинскую власть.

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