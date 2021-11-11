Екс-президент Грузії та голова виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеіл Саакашвілі припиняє голодування.

Про це повідомив його адвокат Ніко Гварамія. Голодування політика тривало трохи більше місяця – 42 дні.

За словами адвоката, Міхеіл Саакашвілі вирішив припинити голодування, оскільки взяв до уваги резолюцію Страсбурзького суду.

У листі, який передав Саакашвілі, йдеться про те, що відповідні органи повинні ухвалити рішення про його госпіталізацію в цивільну клініку, інакше вся відповідальність за його стан лягає на чинну грузинську владу.

Міхеіла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня, куди він повернувся вперше з 2013 року. Того ж дня на знак протесту проти обвинувачення політик оголосив голодування.

За десять днів лікар Міхеіла Саакашвілі повідомив про погіршення стану його здоров’я. Медик заявив, що політик має рідкісне спадкове генетичне захворювання крові, за якого голодування є небезпечним.

4 листопада уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова отримала листа від Саакашвілі. Він повідомив про критичний стан свого здоров’я і незадовільні результати аналізів.

8 листопада Міхеіла Саакашвілі перевели з міста Руставі до тюремної лікарні у Глдані.

Джерело: Руставі 2