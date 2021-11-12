Государственное бюро расследований сообщило внефракционному народному депутату Гео Леросу о подозрении в невыполнении вступившего в силу решения суда.

Речь идет об отсутствии опровержения распространенной Леросом информации о брате главы Офиса президента Андрея Ерамака — Денисе.

11 августа 2021 года Киевский апелляционный суд принял решение о признании недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию информацию о Денисе Ермаке, которую Лерос распространил в соцсетях в марте 2020 года. Суд обязал нардепа опровергнуть ее, выложив на своей странице соответствующий текст.

— Народный депутат Украины намеренно не выполнил решение суда, хотя был должным образом с ним ознакомлен и имел для этого реальные возможности, — говорится в пресс-службе ГБР.

Следственные органы квалифицировали уголовное нарушение по ч. 1 ст. 382 УК Украины (Неисполнение судебного решения). Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Кроме подозрения, Леросу вручили ходатайство о мере пресечения в виде домашнего ареста, который сегодня в 17.00 рассмотрят в Печерском суде.

11 ноября сотрудники ДБР и Офиса генпрокурора вручили подозрение Гео Леросу за то, что он показал непристойный жест Владимиру Зеленскому с трибуны ВР.

В ДБР подтвердили вручение подозрения за грубое нарушение общественного порядка в сессионном зале, а сам нардеп подтвердил, что причиной подозрения стал жест.