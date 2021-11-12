Державне бюро розслідувань повідомило позафракційному народному депутату Гео Леросу про підозру у невиконанні рішення суду, яке набрало чинності.

Йдеться про відсутність спростування поширеної Леросом інформації про брата голови Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса.

11 серпня 2021 року Київський апеляційний суд ухвалив рішення про визнання недостовірною і такою, що ганьбить честь, гідність та ділову репутацію, інформацію про Дениса Єрмака, яку Лерос поширив у соцмережах у березні 2020 року. Суд зобов’язав нардепа спростувати її, виклавши на своїй сторінці відповідний текст.

— Народний депутат України навмисно не виконав рішення суду, хоча був належним чином із ним ознайомлений і мав для цього реальні можливості, – йдеться заяві у прес-служби ДБР.

Слідчі органи кваліфікували кримінальне порушення за ч. 1 ст. 382 КК України (Невиконання судового рішення). Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.

Окрім підозри, Леросу вручили клопотання про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який сьогодні о 17.00 розглянуть у Печерському суді.

11 листопада співробітники ДБР та Офісу генпрокурора вручили підозру Гео Леросу за те, що він показав непристойний жест Володимиру Зеленському з трибуни ВР.

У ДБР підтвердили вручення підозри за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі, а сам нардеп підтвердив, що причиною підозри став жест.