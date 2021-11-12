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Факты / Украина / Политика

Украина не пустила в свое небо самолет нардепа под санкциями СНБО

Валентина Летяк редактор ленты
Літак нардепа під санкціями РНБО

10 ноября самолет народного депутата, находящегося под санкциями СНБО, пытался пересечь воздушное пространство Украины. Он летел из одной из стран ЕС в Россию. Однако СБУ, Украэрорух и Госавиаслужба запретили транзит бизнес-джета.

В СБУ говорят, что это тот депутат Верховной Рады, который подозревается в государственной измене.

Сотрудники спецслужбы установили, что воздушное судно пытались вывести из-под санкций СНБО, сменив бортовой номер одного из пяти подсанкционных самолетов – с Т7BRG перерегистрировали на T7GIV.

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц. В частности, речь идет о пяти самолетах, на которых одиозные украинские политики осуществляли перелеты по маршруту Киев – Москва. Под санкциями оказались также компании, обслуживающие эти лайнеры.

Среди них был самолет Виктора Медведчука, находящийся в аэропорту Жуляны, еще четыре самолета находились за пределами Украины.

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Источник: СБУ

Фото: СБУ

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