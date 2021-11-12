Украина не пустила в свое небо самолет нардепа под санкциями СНБО

10 ноября самолет народного депутата, находящегося под санкциями СНБО, пытался пересечь воздушное пространство Украины. Он летел из одной из стран ЕС в Россию. Однако СБУ, Украэрорух и Госавиаслужба запретили транзит бизнес-джета.

В СБУ говорят, что это тот депутат Верховной Рады, который подозревается в государственной измене.

Сотрудники спецслужбы установили, что воздушное судно пытались вывести из-под санкций СНБО, сменив бортовой номер одного из пяти подсанкционных самолетов – с Т7BRG перерегистрировали на T7GIV.

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц. В частности, речь идет о пяти самолетах, на которых одиозные украинские политики осуществляли перелеты по маршруту Киев – Москва. Под санкциями оказались также компании, обслуживающие эти лайнеры.

Среди них был самолет Виктора Медведчука, находящийся в аэропорту Жуляны, еще четыре самолета находились за пределами Украины.