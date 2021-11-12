Україна не пустила у своє небо літак нардепа під санкціями РНБО

10 листопада літак народного депутата, який перебуває під санкціями РНБО, намагався перетнути повітряний простір України. Він летів з однієї з країн ЄС до Росії. Проте СБУ, Украерорух та Державіаслужба заборонили транзит бізнес-джету.

У СБУ кажуть, що це той депутат Верховної Ради, якого підозрюють у державній зраді.

Співробітники спецслужби встановили, що повітряне судно намагалися вивести з-під санкцій РНБО, змінивши бортовий номер одного із п’яти підсанкційних літаків – з Т7BRG перереєстрували на T7GIV.

19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції щодо 19 юридичних та восьми фізичних осіб. Зокрема, йдеться про п’ять літаків, якими одіозні українські політики здійснювали перельоти за маршрутом Київ – Москва. Під санкції потрапили також компанії, що обслуговують ці лайнери.

Серед них був літак Віктора Медведчука, розміщений в аеропорту Жуляни, ще чотири літаки перебували за межами України.