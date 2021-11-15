По состоянию на понедельник, 15 ноября, более 80% народных депутатов имеют документ о прохождении вакцинации от Covid-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. По его словам, это предварительные данные, и информация о Covid-вакцинированных нардепах еще уточняется.

В Аппарате Верховной Рады прививки от коронавируса уже получили 93% сотрудников.

– Что касается количества провакцинированных народных депутатов, по состоянию на сегодняшний день: Аппарат ВР – 93% вакцинированных, народные депутаты – 83% имеют удостоверение о вакцинации. Но информация еще уточняется, – подчеркнул Стефанчук.

Он также проинформировал, что на сегодняшний день Covid-19 болеют шесть нардепов и более 20 работников Аппарата парламента.

Как известно, с 15 ноября для народных депутатов, их помощников, журналистов, сотрудников аппарата ВР и других посетителей начали действовать новые правила допуска в здание Верховной Рады в период карантина.

Теперь нужно предъявить один из документов: сертификат о вакцинации; справку о том, что лицо переболело коронавирусом; ПЦР-тест (действительный в течение 72 часов) или быстрый тест на антиген.

Фото: Верховная Рада