Станом на понеділок, 15 листопада, понад 80% народних депутатів мають документ про проходження вакцинації проти Covid-19.

Про це повідомив на брифінгу спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, це попередні дані, й інформація щодо Covid-вакцинованих нардепів ще уточнюється.

У Апараті Верховної Ради щеплення проти коронавірусу вже отримали 93% співробітників.

– Що стосується кількості провакцинованих народних депутатів, станом на зараз: Апарат ВР – 93% вакцинованих, народні депутати – 83% мають посвідчення про вакцинацію. Але інформація ще уточнюється, – наголосив Стефанчук.

Він також поінформував, що станом на сьогодні на Covid-19 хворіють шість нардепів та понад 20 працівників Апарату парламенту.

Як відомо, з 15 листопада для народних депутатів, їхніх помічників, журналістів, співробітників апарату ВР та інших відвідувачів почали діяти нові правила допуску до будівлі Верховної Ради в період карантину.

Відтепер потрібно пред’явити один із документів: сертифікат про вакцинацію; довідку про те, що особа перехворіла на коронавірус; ПЛР-тест (дійсний протягом 72 годин) або швидкий тест на антиген.

Фото: Верховна Рада