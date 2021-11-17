Справа Майдану: завершено досудове розслідування щодо Януковича та його оточення

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича та дев’яти високопосадовців у справах розстрілу мітингувальників під час Євромайдану.

Оскільки екс-високопосадовці з 2014 року переховуються від органів слідства та суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за заочною процедурою.

Стороні захисту надали доступ до матеріалів, а після ознайомлення до суду направлять обвинувальний акт.

За результатами розслідування було встановлено, що екс-президент Віктор Янукович, екс-глава СБУ Олександр Якименко, екс-очільник МВС Олександр Захарченко, колишній керівник ГУ МВС України в Києві Валерій Мазан та їхні заступники, колишній командувач внутрішніх військ МВС Станіслав Шуляк, екс-очільник Міноборони Павло Лебедєв, командир київського полку міліції особливого призначення Беркут із перевищенням влади організували силове придушення протестних акцій.

Їм інкримінують застосування працівниками правоохоронних органів і військовослужбовцями ЗСУ фізичного насильства, спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів.

Повідомляється, що члени злочинної групи на чолі з Януковичем у першій половині дня 18 лютого 2014 року організували силовий розгін вуличної ходи до Верховної Ради, а після обіду влаштували штурм Майдану. А вранці 20 лютого – розстріл мітингувальників співробітниками чорної роти Беркуту та озброєння тітушок вогнепальною зброєю.

— Такі дії призвели до масових жертв серед протестувальників, зокрема до смерті 67 цивільних осіб. Загалом постраждали 887 цивільних та 132 правоохоронця. Завдано майнових збитків на суму понад 16 млн грн, – йдеться у повідомленні.

Підозрюваним інкримінується організація вчинення з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організація терористичного акту.

У межах кримінальної справи розслідували 1 019 епізодів злочинних дій. Матеріали провадження налічують понад 1 500 томів. Прокурори та слідчі провели понад 4 500 допитів, понад 1 000 слідчих експериментів, а також понад 3 500 судово-медичних, балістичних, комплексних, цитологічних, хімічних експертиз.

5 листопада ДБР повідомило про нову підозру Віктору Януковичу як очільнику організованої злочинної групи. До складу угруповання входили колишні високопосадовці МВС, СБУ та ЗСУ.