Верховная Рада приняла постановление №6300 о создании временной следственной комиссии для расследования смерти народного депутата от депутатской группы За будущее Антона Полякова.

За это решение проголосовали 322 народных депутата.

Главой комиссии назначили народного депутата от группы За будущее Анну Скороход, ее заместителем — депутата от Голоса Александру Устинову. Также в ВСК вошли нардепы от Оппозиционной платформы – За жизнь, Батькивщины, Европейской солидарности и группы Доверие.

Временная следственная комиссия будет работать в течение одного года. Отчет комиссии о проделанной работе должны заслушать на пленарном заседании Верховной Рады не позднее, чем через шесть месяцев со дня ее создания.

Утром 8 октября стало известно о смерти Антона Полякова – народного депутата от депутатской группы За будущее. Его без сознания обнаружили на заднем сиденье автомобиля такси.

Транспортное средство нарушило правила дорожного движения, из-за чего его остановили патрульные. Водитель такси рассказал полиции, что подобрал Полякова на остановке, по дороге его тошнило и стало плохо.

Министерство внутренних дел озвучило три версии смерти Антона Полякова. Но версия о естественной смерти не является приоритетной, поскольку в организме нардепа обнаружили следы наркотического вещества метадон.