Верховна Рада ухвалила постанову №6300 про створення тимчасової слідчої комісії для розслідування смерті народного депутата від депутатської групи За майбутнє Антона Полякова.

За це рішення проголосували 322 народних депутати.

Головою комісії призначили народного депутата від групи За майбутнє Анну Скороход, її заступницею – депутата від Голосу Олександру Устінову. Також до ТСК увійшли нардепи від Опозиційної платформи – За життя, Батьківщини, Європейської солідарності та групи Довіра.

Тимчасова слідча комісія працюватиме протягом одного року. Звіт комісії про виконану роботу повинні заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради не пізніше, ніж через шість місяців з дня її утворення.

Вранці 8 жовтня стало відомо про смерть Антона Полякова – народного депутата від депутатської групи За майбутнє. Його у непритомному стані виявили на задньому сидінні автомобіля таксі.

Транспортний засіб порушив правила дорожнього руху, через що його зупинили патрульні. Водій таксі розповів поліції, що підібрав Полякова на зупинці, дорогою його нудило і стало зле.

Міністерство внутрішніх справ озвучили три версії смерті Антона Полякова. Але версія про природну смерть не є пріоритетною, оскільки в організмі нардепа виявили сліди наркотичної речовини метадон.