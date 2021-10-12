Следствие по делу о гибели народного депутата Антона Полякова сейчас рассматривает несколько версий. В то же время версия о естественной смерти не является приоритетной, учитывая выявленные в организме нардепа следы наркотического вещества метадон.

Об этом сообщил в комментарии журналистам спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

У спикера МВД спросили, является ли еще основной версия о естественной смерти Полякова. Как известно, ранее полиция открыла уголовное производство по факту гибели депутата по ст. 115 УК – умышленное убийство с пометкой Естественная смерть.

Шевченко в ответ отметил, что эту версию следствие пока не может отбросить, поскольку эксперты еще не дали точного ответа о влиянии метадона на организм Полякова.

– Поскольку эксперты не дали окончательного ответа о влиянии обнаруженного метадона на сам факт смерти, то она (версия о естественной смерти, — Ред.) пока еще остается. Но скорее всего, по логике следствия, к смерти привело сочетание определенных химических веществ в организме пострадавшего. Или это произошло по доброй воле потерпевшего, или из-за злого умысла неизвестных в отношении потерпевшего, а он об этом не знал, — пока мы говорить не можем, — подчеркнул Шевченко.

Спикер МВД также озвучил три версии гибели Полякова, которые рассматривает следствие.

– Есть версия, что отравили, то есть он не знал о том, что принимает, но принял. Есть версия, что знал и принял самостоятельно по собственной воле. И есть версия того, что это естественная смерть, но она после обнаружения определенных химических веществ в организме, безусловно, является неприоритетной, — рассказал Шевченко.

Он добавил, что не может говорить, в каком количестве был обнаружен метадон в организме нардепа, как это вещество могло повлиять и тому подобное. По словам Шевченко, ответы на эти вопросы будут озвучены после экспертных исследований.

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Источник: Украина 24