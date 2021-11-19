Кабмін допрацює пропозиції використання 1 тис. грн для селян і пенсіонерів

Уряд продумає пропозиції щодо використання 1 тис. грн за вакцинацію для пенсіонерів і мешканців сіл. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

– Щодо використання цієї можливості в селах, а також українськими пенсіонерами, це зараз доопрацьовується. На момент запуску програми ці пропозиції будуть урядом озвучені й представлені в суспільстві.

За його словами, для реалізації виплат цього року буде закладено 3 млрд грн, на початку 2022 року ще 3 млрд грн, а потім за потреби кошти будуть додаватися.

Також Шмигаль додав, що програма стартує з 19 грудня і буде діяти 12 місяців.

1 тис. грн за вакцинацію

У понеділок, 15 листопада, президент України Володимир Зеленський повідомив про виділення коштів вакцинованим українцям.

Усім, хто отримав дві дози вакцини від коронавірусу, з 19 грудня нададуть 1 тис. грн. Ці кошти можна отримати через додаток Дія.

Однак витратити 1 тис. грн можна лише на купівлю абонемента у спортзал, фітнес-центр чи басейн, похід у кіно, театр, музей, виставковий центр або на концерт. Також на виділені кошти можна придбати авіа- або залізничний квиток на перевезення у межах України.

Ініціативу з виділення 1 тис. грн за вакцинацію розкритикували за те, що пенсіонери та жителі сіл не зможуть використати ці гроші. Адже вони переважно не відвідують такі заклади, а у селах їх просто немає.

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