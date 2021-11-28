Янукович вирішив оскаржити постанову Ради про самоусунення з посади президента

Екс-президент України Віктор Янукович вирішив оскаржити в суді постанову Верховної Ради про його самоусунення з посади глави держави, ухвалену ще в 2014 році.

Відповідне повідомлення оприлюднив у Facebook прес-секретар сина Януковича Юрій Кірасір. Цю ж заяву поширив на своїй Facebook-сторінці адвокат Януковича – Віталій Сердюк.

У повідомленні стверджується, що колишній президент-втікач звернувся із позовом до Окружного адміністративного суду Києва. Позов подано проти Верховної Ради України.

За словами представника Януковича, йдеться про оскарження постанови ВР від 22 лютого 2014 року Про самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів президента.

У повідомленні стверджується, що ця парламентська постанова нібито є антиконституційною, оскільки законно усунути президента від влади можна було лише шляхом імпічменту. Також заява містить традиційний російський наратив про начебто “державний переворот”.

Варто зазначити, що на офіційному сайті Окружного адміністративного суду Києва поки немає повідомлень про отримання позову від Януковича.

Як відомо, Віктор Янукович залишив Україну взимку 2014 року, одразу після подій Революції Гідності, зокрема розстрілу протестувальників на в центрі Києва.

22 лютого 2014 року Верховна Рада України ухвалила постанову, згідно з якою Янукович у неконституційний спосіб самоусунувся від повноважень президента. А тому на 25 травня 2014 року були призначені позачергові вибори президента України.

У січні 2019 року Віктора Януковича заочно засудили в Україні до 13 років ув’язнення. Його визнали винним у державній зраді й пособництві, у веденні агресивної війни.

За даними слідства, під час Революції Гідності, з 18 до 20 лютого 2014 року, в період розстрілів на Майдані Віктор Янукович 11 разів телефонував російському президенту Володимиру Путіну.

Джерело: Юрій Кірасір, Віталій Сердюк, Верховна Рада