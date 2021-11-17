Янукович и Путин созванивались 11 раз в период расстрелов на Майдане — следствие

Во время Революции достоинства, с 18 по 20 февраля 2014 года, в период расстрелов на Майдане бывший президент Украины Виктор Янукович 11 раз звонил российскому президенту Владимиру Путину.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Денис Иванов.

– В этот период руководители правоохранительных органов и бывший президент Янукович с помощью специальной правительственной связи говорил с высшим руководством Российской Федерации и руководителями ее правоохранительных органов. В частности, зафиксировано 11 соединений с президентом России Путиным, – рассказал он.

Денис Иванов добавил, что тогдашний министр внутренних дел Украины Александр Захарченко за этот же период 12 раз созванивался с российским коллегой, а экс-глава СБУ Александр Якименко – трижды с директором ФСБ России.

Все эти звонки происходили в активную фазу расстрелов на Майдане во время Революции достоинства в 2014 году.

17 ноября следователи ДБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и девяти высокопоставленных должностных лиц по расстрелу митингующих во время Евромайдана (среди них есть уже упомянутые Захарченко и Якименко).

Поскольку экс-чиновники с 2014 года скрываются от органов следствия и суда, расследование в уголовном производстве происходило по заочной процедуре.

Стороне защиты предоставили доступ к материалам, а после ознакомления в суд направят обвинительный акт.