Попытка госпереворота: СБУ открыла производство по заявлениям Зеленского

СБУ расследует производство по факту подготовки отдельными гражданами Украины и России действий, направленных на захват государственной власти, о чем несколько дней назад заявлял президент Владимир Зеленский.

Речь идет о ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины – действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя либо на захват государственной власти.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

О результатах расследования попытки госпереворота вскоре обещают сообщить.

На пресс-конференции 26 ноября президент Владимир Зеленский рассказал, что получил данные о подготовке государственного переворота 1-2 декабря.

Он заверил, что есть аудиозаписи, на которых представители России и Украины обсуждают участие в нем бизнесмена Рината Ахметова. В то же время на этих записях голоса самого Ахметова нет.

Зеленский назвал данные о государственном перевороте информационной атакой для дестабилизации ситуации в Украине, но сказал, что у нас никакого путча не может быть, потому что украинская армия с народом.