Спроба держперевороту: СБУ відкрила провадження за заявами Зеленського

СБУ розслідує провадження за фактом підготовки окремими громадянами України та Росії дій, спрямованих на захоплення державної влади, про що кілька днів тому заявляв президент Володимир Зеленський.

Йдеться про ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України – дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Про результати розслідування спроби держперевороту обіцяють повідомити згодом.

На прес-конференції 26 листопада президент Володимир Зеленський розповів, що отримав дані про підготовку державного перевороту 1-2 грудня.

Він запевнив, що є аудіозаписи, де представники Росії та України обговорюють участь у ньому бізнесмена Ріната Ахметова. Водночас на цих записах голосу самого Ахметова немає.

Зеленський назвав дані про державний переворот інформаційною атакою для дестабілізації ситуації в Україні, але сказав, що у нас жодного путчу не може бути, бо українська армія з народом.