Рано говорить о подозрениях: СБУ об возбуждении дела о попытке госпереворота

На сегодняшний день рано говорить о подозрениях или задержанных по факту подготовки отдельными гражданами Украины и России действий, направленных на захват государственной власти.

Об этом заявил в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк. Он отметил, что “в ближайшее время общество будет проинформировано по этому вопросу”.

— На сегодняшний день это один из примеров попыток РФ по дестабилизации общественно-политической ситуации в стране. Если говорить о ст. 109 УК Украины (действия направлены на насильственное изменение или свержение конституционного строя, — Ред.), то с начала года только департаментом кибербезопасности СБУ таких уголовных производств было открыто более 40, — сказал он.

Он добавил, что в настоящее время у департамента есть 34 подозрения и около 30 приговоров суда по таким уголовным делам.

29 ноября стало известно, что СБУ расследует производство по факту подготовки отдельными гражданами Украины и России действий, направленных на захват государственной власти, о чем несколько дней назад заявлял президент Владимир Зеленский.

Речь идет о ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины – действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.