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Факти / Україна / Політика

Зарано говорити про підозри: СБУ про відкриття справи про спробу держперевороту

Марія Степанюк редактор стрічки
Ілля Вітюк

На сьогодні зарано говорити про підозри чи затриманих за фактом підготовки окремими громадянами України та Росії дій, спрямованих на захоплення державної влади.

Про це заявив в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV керівник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк. Він зазначив, що “найближчим часом суспільство буде проінформоване з цього питання”.

— На сьогодні це один із прикладів спроб РФ з дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні.

Якщо говорити про ст. 109 КК України (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, – Ред.), то з початку року лише департаментом кібербезпеки СБУ таких кримінальних проваджень було відкрито понад 40, – сказав він.

Він додав, що наразі у департаменту є 34 підозри та близько 30 вироків суду по таким кримінальним справам.

29 листопада стало відомо, що СБУ розслідує провадження за фактом підготовки окремими громадянами України та Росії дій, спрямованих на захоплення державної влади, про що кілька днів тому заявляв президент Володимир Зеленський.

Йдеться про ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України – дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Джерело: Свобода слова

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