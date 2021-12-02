Зеленський провів перші переговори у форматі Люблінського трикутника

Президент України взяв участь у переговорах у форматі Люблінського трикутника.

Глава держави провів відеоконференцію з президентом Литви Гітанасом Наусєдою та президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Президенти обговорили стан відносин між державами та позитивно оцінили співпрацю, зокрема роботу спільної Литовсько-польсько-української бригади.

Наусєда та Дуда підтвердили підтримку курсу України до вступу до НАТО та Європейського Союзу. Вони відзначили прогрес в Україні, зокрема важливість боротьби з олігархами.

Сторони висловили одностайні позиції щодо міграційної кризи у Білорусі. Вони наголосили, що проблема створена штучно та є гібридною, а також вимагає рішучої відповіді.

Президенти країн також обговорили загрози, які становить російський газопровід Північний потік-2, та домовилися спільно протидіяти цьому проекту.

У результаті лідери України, Литви та Польщі схвалили спільну заяву.

Президент України Володимир Зеленський відзначив символічність того, що переговори відбуваються у дні, коли 30 років тому Польща та Литва визнали незалежність України.