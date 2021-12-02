Зеленський провів перші переговори у форматі Люблінського трикутника

Президент України взяв участь у переговорах у форматі Люблінського трикутника.
Глава держави провів відеоконференцію з президентом Литви Гітанасом Наусєдою та президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Президенти обговорили стан відносин між державами та позитивно оцінили співпрацю, зокрема роботу спільної Литовсько-польсько-української бригади.
Наусєда та Дуда підтвердили підтримку курсу України до вступу до НАТО та Європейського Союзу. Вони відзначили прогрес в Україні, зокрема важливість боротьби з олігархами.
Сторони висловили одностайні позиції щодо міграційної кризи у Білорусі. Вони наголосили, що проблема створена штучно та є гібридною, а також вимагає рішучої відповіді.
Президенти країн також обговорили загрози, які становить російський газопровід Північний потік-2, та домовилися спільно протидіяти цьому проекту.
У результаті лідери України, Литви та Польщі схвалили спільну заяву.
Президент України Володимир Зеленський відзначив символічність того, що переговори відбуваються у дні, коли 30 років тому Польща та Литва визнали незалежність України.
– Те, що саме Польща й Литва визнали нашу незалежність одними з перших, – не випадковість. Сьогодні, коли Росія тимчасово окупувала частину нашої території – півострів Крим, – і коли в нас складна ситуація, війна на сході нашої держави, ви також першими підтримуєте Україну, наш суверенітет, незалежність і територіальну цілісність.