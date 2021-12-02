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Факты / Украина / Политика

Зеленский назначил почти три десятка судей: что известно

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
зеленський закон

Вечером, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский назначил на должности судей 28 человек.

Об этом свидетельствуют указы №610, №612, №613, №614, которые он подписал в первый день зимы.

Назначения утверждены в суды по всей Украине – начиная от столицы, заканчивая Донецкой и Луганской областями.

Только один человек из указанного количества назначен в хозяйственный суд Донецкой области, остальные же прошли конкурс на работу в местных учреждении первой инстанции.

Таким образом Зеленский отреагировал на обращение Высшего совета правосудия, которое сообщило ему о проблемах с кадрами в судах.

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Напомним, 1 декабря на повестке дня Верховной Рады Украины был закон о передаче ВСП полномочий по конкурсам на должности служителей Фемиды.

В ходе выступления Зеленский пообещал, что в Украине будет завершена судебная реформа.

Президент признался, что в этом вопросе пока что гордиться нечем, однако процесс уже запущен.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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