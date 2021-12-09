ДБР завершило досудебное расследование в отношении нардепа Гео Лероса

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование относительно внефракционного народного депутата Гео Лероса. Его подозревают в хулиганстве и невыполнении решения суда.

В ноябре Леросу сообщили о подозрении за грубое нарушение общественного порядка в сессионном зале парламента, а также за невыполнение решения суда.

Дело в том, что 4 ноября народный депутат показал средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Кроме того, Гео Лерос умышленно не выполнил решение суда. Речь идет о публикации на его странице в соцсети за 29 марта 2020 года.

11 августа 2021 года Киевский апелляционный суд признал информацию, распространенную депутатом, недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию.

Лероса обязали опровергнуть распространенные данные, но он этого не сделал.

Против него открыто два уголовных правонарушения. За оскорбительный жест президенту – по ч. 1 ст. 296 УК (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу).

За неисполнение решения суда – по ч. 1 ст. 382 УКУ.

Указанные статьи предусматривают наказание в виде штрафа от 500 до 400 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или заключения на срок до трех лет.

18 ноября суд избрал меру пресечения Гео Леросу. Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства об избрании домашнего ареста.

Леросу назначили личное обязательство сроком на два месяца.

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