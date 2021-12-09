ДБР завершило досудове розслідування щодо нардепа Гео Лероса

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо позафракційного народного депутата Гео Лероса. Його підозрюють у хуліганстві та невиконанні рішення суду.

У листопаді Леросу повідомили про підозру за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі парламенту, а також за невиконання рішення суду.

Річ у тому, що 4 листопада народний депутат показав середній палець президенту України Володимиру Зеленському.

Крім того, Гео Лерос навмисне не виконав рішення суду. Йдеться про публікацію на його сторінці у соцмережі за 29 березня 2020 року.

11 серпня 2021 року Київський апеляційний суд визнав інформацію, поширену депутатом, недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію.

Лероса зобов’язали спростувати поширені дані, але він цього не зробив.

Проти нього відкрито два кримінальні правопорушення. За образливий жест президенту – за ч. 1 ст. 296 ККУ (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства).

За невиконання рішення суду – за ч. 1 ст. 382 ККУ.

Вказані статті передбачають покарання у вигляді штрафу від 500 до 400 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або ув’язнення на термін до трьох років.

18 листопада суд обрав запобіжний захід Гео Леросу. Печерський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні клопотання щодо обрання домашнього арешту.

Натомість Леросу призначили особисте зобов’язання терміном на два місяці.

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