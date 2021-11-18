Личные обязательства: нардепу Леросу суд избрал меру пресечения

Печерский районный суд Киева на заседании 18 ноября отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечении внефракционному народному депутату Гео Леросу в виде домашнего ареста, возложив на него личные обязательства сроком на два месяца.

Сам Лерос после оглашения решения суда заявил, что будет подавать апелляцию, поскольку выдвинутые в его адрес обвинения считает необоснованными, а значит и меры пресечения не должно быть.

Адвокаты нардепа настаивали на том, что их подзащитный выполнил решение суда, соответственно — подозрения по этому эпизоду необоснованные, как и подозрения по хулиганским действия в Верховной Раде, поскольку у неприличного жеста, который он продемонстрировал, якобы не было вербального сопровождения.

На предыдущем заседании суда Леросу предъявлено одно подозрение в рамках объединенного уголовного производства по двум эпизодам – по ст.382 УК (невыполнение решения суда) и в связи с хулиганскими действиями в Верховной Раде.

Государственное бюро расследований 12 ноября сообщило внефракционному народному депутату Гео Леросу подозрение в невыполнении вступившего в силу решения суда.

Речь идет об отсутствии опровержения распространенной Леросом информации о брате главы Офиса президента Андрея Ерамака — Денисе.

Днем ранее, 11 ноября, сотрудники ДБР и Офиса генпрокурора вручили подозрение Гео Леросу за то, что он показал непристойный жест Владимиру Зеленскому с трибуны парламента.