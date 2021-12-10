Зеленский раскрыл первые детали переговоров с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свой телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом.

Соответствующее заявление по итогам переговоров он обнародовал на своей странице в социальной сети Twitter.

— Завершил полуторачасовой разговор с президентом Байденом, – сообщил Зеленский.

По словам президента Украины, собеседник рассказал ему, как ранее поговорил с президентом России Владимиром Путиным.

Помимо прочего, стороны подняли вопросы о возможных форматах урегулирования конфликта на Донбассе и реформах в Украине.

Другими подробностями о разговоре с Байденом Зеленский делиться не стал.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о том, что разговор Зеленского и Байдена, который состоялся вечером, 9 декабря, проходил в откровенной и теплой атмосфере.

В ходе переговоров президент США подтвердил, что предупредил Путина о последствиях вторжения в Украину.

По словам Байдена, Соединенные Штаты готовы ввести санкции против России.

Источник: Twitter Владимира Зеленского

Фото: Twitter Владимира Зеленского