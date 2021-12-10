Зеленський розкрив перші деталі перемовин із Байденом

Президент України Володимир Зеленський прокоментував свою телефонну розмову із американським колегою Джо Байденом.

Відповідну заяву за підсумками перемовин він оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

– Завершив півторагодинну розмову з президентом Байденом, – повідомив Зеленський.

За словами президента України, співрозмовник розповів йому, як раніше поговорив із президентом Росії Володимиром Путіним.

Окрім іншого, сторони порушили питання про можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі та реформи в Україні.

Іншими подробицями про розмову з Байденом Зеленський ділитися не став.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про те, що розмова Зеленського та Байдена, яка відбулася ввечері, 9 грудня, проходила у відвертій та теплій атмосфері.

Під час перемовин президент США підтвердив, що попередив Путіна щодо наслідків вторгнення в Україну.

За словами Байдена, Сполучені Штати готові запровадити санкції проти Росії.

Джерело: Twitter Володимира Зеленського

Фото: Twitter Володимира Зеленського