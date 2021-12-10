Разговор президента Украины Владимира Зеленского и главы Соединенных Штатов завершился. Продолжались переговоры полтора часа.

Об этом в эфире программы Право на владу сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

– Уже стало доброй традицией, что разговоры президентов США и Украины происходят в очень откровенной и прямой атмосфере. Разговор длился практически полтора часа. Безусловно, началась она с самого важного – Джо Байден рассказал Зеленскому о его саммите с президентом России Путиным, – отметил Андрей Ермак.

По словам главы Офиса президента, Байден повторил заявления, которые были озвучены в Белом доме после разговора глав США и РФ 7 декабря, о том, что Путин предупрежден о последствиях, если в Кремле примут решение об эскалации вокруг границ Украины или вторжении.

– Байден сказал четко, что готов вместе с партнерами прибегнуть к беспрецедентным санкциям, если такое случится, – отметил он.

Четкой было заявление Байдена, говорит Андрей Ермак, и относительно решения Украины о вступлении в НАТО.

– Президент США отметил, что это решение только украинского народа, поскольку это суверенное независимое государство. Поэтому этот вопрос он даже не был готов обсуждать, потому что зависит он только от Украины и членов НАТО, – продолжил дальше передавать содержание разговора президентов США и Украины Андрей Ермак.

Глава Офиса президента добавляет: Джо Байден четко сказал, что любые переговоры и решения, касающиеся Украины, не могут происходить без Украины.

– Он подтвердил, что США предоставят, и это уже начало происходить, всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать любой отпор в любое время, – подчеркнул Андрей Ермак.

Поздравил Джо Байден Владимира Зеленского во время телефонного разговора 9 декабря с большим прогрессом в проведении реформ, в частности судебной.

По словам Андрея Ермака, введение Госдепартаментом США санкций против бывшего главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого является показательным сигналом, который Украина сегодня получила.

Владимир Зеленский, в свою очередь, поднимал вопрос Северного потока-2, а также предупреждений, которые страна получала в последнее время от партнеров, в частности США и Великобритании, об угрозе вторжения и эскалации, а также внутренней дестабилизации.

В общем, утверждает Андрей Ермак, разговор президентов Украины и США был очень теплым и откровенным.