Украина и Германия в ходе переговоров могут решить проблему блокирования Берлином покупки Украиной оружия в рамках НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— У нас действительно ведутся определенные дискуссии с некоторыми членами Альянса о том, как эта вся система будет функционировать. Но я убежден, что мы должны говорить об этом с ними сейчас на двустороннем уровне как дипломаты. Потому что я не считаю, что это неразрешимая задача: мы вполне можем решить ее на переговорах, – сказал Кулеба.

Он добавил, что накануне уже обсудил этот вопрос с главой Министерства иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Дипломаты сошлись во мнении, что “переговоров будет достаточно для того, чтобы искать решения для любых ситуаций”.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что из-за позиции ФРГ Украина вынуждена будет договариваться с союзниками о поставках оружия на двусторонней основе.

13 декабря авторитетное немецкое издание Bild сообщило, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставки вооружения Украине в рамках НАТО. Нидерланды стали в этом вопросе на сторону Германии после указания Берлина из-за того, что правительство Меркель не хотело, чтобы все думали, что только Германия выступает против продажи.

Фото: МИД Украины