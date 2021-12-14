Президент Володимир Зеленський відреагував на інформацію про блокування Німеччиною поставок до України зброї в межах НАТО. Йдеться про оборонне озброєння – протидронні рушниці та протиснайперські системи.

Відповідний коментар Зеленський озвучив в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica.

Президент нагадав, що Росія почала війну проти України ще в 2014 році, і відтоді наша держава готова до розвитку будь-яких сценаріїв. Водночас, за словами Зеленського, не про всі країни Європи можна сказати так само.

Як приклад він навів ситуацію з Німеччиною, яка блокувала постачання зброї Україні. Як зазначив Зеленський, це свідчить про те, що в деяких європейських країнах “перемагає страх”.

– Наприклад, Німеччина нещодавно завадила нам у постачанні по лінії НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем, які є виключно оборонними інструментами. Невже ми на восьмому році війни не маємо на них права? Очевидно, що маємо. Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів. Але у деяких столицях усе ще перемагає страх, – наголосив Зеленський.

Нещодавно німецьке видання Bild оприлюднило інформацію, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала постачання озброєння Україні в межах НАТО. За даними журналістів, це відбувалося з травня 2021 року.

На ситуацію вже відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що наша держава та Німеччина під час перемовин можуть вирішити проблему блокування Берліном купівлі зброї. Кулеба уточнив, що вже обговорив це питання з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок.