Вопрос газопровода Северный поток-2 является наиболее серьезным инструментом для переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом после встречи с новым канцлером Германии Олафом Шольцем в Брюсселе 15 декабря сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

– Мы сегодня говорили с канцлером Германии Шольцем о Северном потоке-2. В нашем случае это – вопрос безопасности, не говоря даже об энергетической безопасности Европы, – сказал глава государства.

По убеждению Владимира Зеленского, Северный поток-2 является очень справедливым инструментом, который сегодня сосредоточен в руках некоторых политиков Европы.

Канцлеру Олафу Шольцу, уверяет президент Украины, отведена одна из активных и важных ролей.

По словам Владимира Зеленского, именно благодаря Северному потоку-2 можно организовать встречу с президентом России.

– Тогда могли бы быть какие-то сдвиги в Минском формате и достигнуты шаги по завершению военного конфликта на Востоке, – заявил президент Украины.

Владимир Зеленский 15-16 декабря принимает участие в шестом саммите Восточного партнерства в Брюсселе.

Президент Украины уже имел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцем, министром Бельгии Александром Де Кроо и главой правительства Испании Педро Санчесом.

Во время встречи с главой правительства ФРГ глава государства обсудил, в частности, вопросы Северного потока-2, реанимацию Нормандского формата, энергетическую безопасность и европейскую интеграцию Украины.

Источник: European Commission