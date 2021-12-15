Зеленский – Макрону: Председательство Франции в Совете ЕС важно для безопасности Украины

Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Переговоры прошли 15 декабря на полях саммита Восточного партнерства в Брюсселе.

– Обсудил с Эммануэлем Макроном вопросы сотрудничества Украины и Франции. Надеюсь, что при председательстве Франции Совет ЕС будет уделять особое внимание безопасности Украины и противодействию гибридной агрессии России в Европе, – написал глава государства в Twitter.

Обговорив з @EmmanuelMacron питання співпраці ???????? і ????????. Сподіваюся, що головування ???????? у @EUCouncil приділятиме окрему увагу безпеці ???????? та протидії гібридній агресії ???????? у Європі. pic.twitter.com/FtKkRZyfTa — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 15, 2021

Лидеры обсудили, в частности, реализацию важных межправительственных договоренностей по совместным экономическим проектам, а также вопросы европейской интеграции Украины.

Стороны скоординировали позиции по реализации евроатлантических устремлений Киева. Зеленский в этом контексте отметил, что наш курс на членство в НАТО остается неизменным.

Владимир Зеленский 15-16 декабря находится в Брюсселе, где примет участие в шестом саммите Восточного партнерства.

В рамках визита президент Украины провел ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов ЕС и стран-партнеров, руководством Евросоюза и генеральным секретарем НАТО.