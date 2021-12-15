Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Зеленский – Макрону: Председательство Франции в Совете ЕС важно для безопасности Украины

Валентина Летяк редактор ленты
Зеленський і Макрон

Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Переговоры прошли 15 декабря на полях саммита Восточного партнерства в Брюсселе.

– Обсудил с Эммануэлем Макроном вопросы сотрудничества Украины и Франции. Надеюсь, что при председательстве Франции Совет ЕС будет уделять особое внимание безопасности Украины и противодействию гибридной агрессии России в Европе, – написал глава государства в Twitter.

 

Лидеры обсудили, в частности, реализацию важных межправительственных договоренностей по совместным экономическим проектам, а также вопросы европейской интеграции Украины.

Стороны скоординировали позиции по реализации евроатлантических устремлений Киева. Зеленский в этом контексте отметил, что наш курс на членство в НАТО остается неизменным.

Владимир Зеленский 15-16 декабря находится в Брюсселе, где примет участие в шестом саммите Восточного партнерства.

В рамках визита президент Украины провел ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов ЕС и стран-партнеров, руководством Евросоюза и генеральным секретарем НАТО.

Читайте
РФ должна возобновить работу в Нормандском формате – Зеленский, Шольц и Макрон

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка