СП-2 и реанимация нормандского формата: детали встречи Зеленского с Шольцем

В ходе переговоров в Брюсселе президент Владимир Зеленский донес до нового канцлера Германии Олафа Шольца принципиальные позиции Украины.

Подробности разговора двух лидеров раскрыл министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

– Президент Зеленский провел в Брюсселе важные первые переговоры с новым главой правительства ФРГ Шольцем. Была конструктивная встреча, где между лидерами установился личный контакт, – рассказал дипломат.

По его словам, речь шла также о Северном потоке-2, реанимации нормандского формата, энергетической безопасности и европейской интеграции Украины.

Кулеба подчеркнул, что в отношениях Украины и Германии сейчас необходимо решить несколько важных проблем и контакт лидеров дал очень серьезный толчок для их решения.

Владимир Зеленский пригласил Олафа Шольца в Украину, а также поздравил его с назначением и пожелал успехов.

В разговоре Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на поддержку немецкой стороны в вопросе сохранения транзита газа после 2024 года.