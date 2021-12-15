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Факты / Украина / Политика

СП-2 и реанимация нормандского формата: детали встречи Зеленского с Шольцем

Валентина Летяк редактор ленты
Зеленський, Шольц, Макрон

В ходе переговоров в Брюсселе президент Владимир Зеленский донес до нового канцлера Германии Олафа Шольца принципиальные позиции Украины.

Подробности разговора двух лидеров раскрыл министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

– Президент Зеленский провел в Брюсселе важные первые переговоры с новым главой правительства ФРГ Шольцем. Была конструктивная встреча, где между лидерами установился личный контакт, – рассказал дипломат.

По его словам, речь шла также о Северном потоке-2, реанимации нормандского формата, энергетической безопасности и европейской интеграции Украины.

Кулеба подчеркнул, что в отношениях Украины и Германии сейчас необходимо решить несколько важных проблем и контакт лидеров дал очень серьезный толчок для их решения.

Владимир Зеленский пригласил Олафа Шольца в Украину, а также поздравил его с назначением и пожелал успехов.

В разговоре Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на поддержку немецкой стороны в вопросе сохранения транзита газа  после 2024 года.

Источник: РБК-Украина

Фото: Офис президента

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