Питання газогону Північний потік-2 є найбільш серйозним інструментом для переговорів із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Про це після зустрічі з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Брюсселі 15 грудня повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Ми сьогодні говорили з канцлером Німеччини Шольцем про Північний потік-2. У нашому випадку це – безпекове питання, не кажучи навіть про енергетичну безпеку Європи, – сказав глава держави.

На переконання Володимира Зеленського, Північний потік-2 є дуже справедливим інструментом, який сьогодні зосереджений у руках деяких політиків Європи.

У канцлера Олафа Шольца, запевняє президент України, – одна з активних та важливих ролей.

За словами Володимира Зеленського, саме завдяки Північному потоку-2 можна організувати зустріч із президентом Росії.

– Тоді могли б бути якісь зрушення у Мінському форматі та досягнуті інші кроки щодо завершення військового конфлікту на Сході, – заявив президент України.

Володимир Зеленський 15-16 грудня бере участь у шостому саміті Східного партнерства в Брюсселі.

Президент України уже мав зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном та новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем, міністром Бельгії Александром Де Кроо та очільником уряду Іспанії Педро Санчесом.

Під час зустрічі із главою уряду ФРН глава держави обговорив, зокрема, питання Північного потоку-2, реанімацію Нормандського формату, енергетичну безпеку та європейську інтеграцію України.

Джерело: European Commission