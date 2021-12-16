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Факти / Україна / Політика

Рішення про вступ до НАТО залежить лише від України та Альянсу – Столтенберг

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Україна-НАТО

Рішення про приєднання України до НАТО перебуває у сфері юрисдикції лише України та 30 членів Північноатлантичного альянсу. Про це на спільному брифінгу заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він наголосив, що підтримка НАТО України – це не загроза для Росії.

– Україна має право обирати власні заходи щодо гарантування безпеки, це є фундаментальним принципом європейської безпеки. Рішення про приєднання України до НАТО буде ухвалено лише Україною та 30 союзниками щодо НАТО, – сказав Столтенберг.

Раніше генсек заявив, що Російська Федерація не має права вето на вступ до Північноатлантичного альянсу України або будь-якої іншої країни.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Depositphotos

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