Рішення про приєднання України до НАТО перебуває у сфері юрисдикції лише України та 30 членів Північноатлантичного альянсу. Про це на спільному брифінгу заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він наголосив, що підтримка НАТО України – це не загроза для Росії.

– Україна має право обирати власні заходи щодо гарантування безпеки, це є фундаментальним принципом європейської безпеки. Рішення про приєднання України до НАТО буде ухвалено лише Україною та 30 союзниками щодо НАТО, – сказав Столтенберг.

Раніше генсек заявив, що Російська Федерація не має права вето на вступ до Північноатлантичного альянсу України або будь-якої іншої країни.