Протягом останніх двох років Україна реалізувала дві третини всіх стандартів НАТО, імплементованих за останні 25 років.

Про це під час брифінгу Річні підсумки щодо ЄС та НАТО заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

— Наступного року ми проводитимемо масштабну конференцію, яка дозволить нам подивитися на прогрес реалізації програми (співпраці України та НАТО, – Ред.) за цей рік, він досить непоганий. Зокрема, говорячи про імплементацію безпосередньо стандартів НАТО, то за останні два роки ми імплементували фактично дві третини всіх стандартів НАТО, які імплементовані від часу запровадження Хартії про особливе партнерство, а це майже 25 років, – сказала Стефанишина.

За її словами, до Саміту НАТО, проведення якого заплановане на червень 2022 року у Мадриді, Україна розраховує затвердити спільно з НАТО індивідуальну програму партнерства, яка визначить п’ять напрямів взаємодії.

Під час брифінгу Ольга Стефанішина також повідомила, що на початку наступного року у Києві пройдуть навчання НАТО з кібербезпеки. Вона зазначила, що Україна вперше прийме всі країни Альянсу.