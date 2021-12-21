В начале 2022 года в Киеве пройдут учения НАТО по кибербезопасности. Об этом 21 декабря сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

– Мы ожидаем, что в начале 2022 года пройдут международные учения НАТО по вопросам кибербезопасности. Они пройдут в Украине, непосредственно в Киеве… Я горжусь тем, что Украина впервые станет страной, которая примет все страны Альянса, все команды, – заявила Ольга Стефанишина.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина хочет получить от НАТО четкую временную перспективу по вступлению в Альянс в 2022 году.

Напомним, 17 декабря Россия выдвинула НАТО условия по так называемым гарантиям безопасности. Так, она потребовала, чтобы Альянс отказался от расширения на восток, в частности – от перспектив вступления Украины и Грузии в НАТО.

Генсек Йенс Столтенберг отбросил претензии Кремля и заявил, что любой диалог будет проходить только после консультаций с Украиной.