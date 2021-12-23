Восстановление режима прекращения огня на Донбассе – это шаг для деэскалации. На востоке Украины должна прекратится вооруженная агрессия России.

Так считает руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. По его словам, многомесячные усилия по возвращению полноценного соблюдения режима прекращения огня принесли плоды.

— Во время сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, — отметил он.

Ермак подчеркнул, что это решение – шаг для деэскалации ситуации на востоке Украины. Он выразил надежду, что это поможет сохранить жизнь наших защитников и мирных граждан.

— Рождественские и новогодние праздники должны быть мирными. Пусть на Донбассе наконец-то воцарится тишина, — подчеркнул Ермак.

Ситуация на Донбассе

22 декабря состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которого обсудили необходимость возобновления режима прекращения огня на Донбассе.

В украинской делегации для участия в ТКГ отметили, что заседание свидетельствует о разблокировании мирного процесса.

Андрей Костин подчеркнул, что наше государство полностью готово к обеспечению тишины, однако важно увидеть готовность к такому шагу со стороны России.