Відновлення режиму припинення вогню на Донбасі – це крок для деескалації. На сході України має припинитися збройна агресія Росії.

Так вважає керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. За його словами, багатомісячні зусилля для повернення повноцінного дотримання режиму припинення вогню дали плоди.

– Під час сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи всі сторони висловили намір рішучо дотримуватися домовленостей щодо заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, – зазначив він.

Єрмак наголосив, що це рішення – крок для деескалації ситуації на сході України. Він висловив сподівання, що це допоможе зберегти життя наших захисників та мирних громадян.

– Різдвяні та новорічні свята мають бути мирними. Нехай на Донбасі нарешті запанує тиша, – наголосив Єрмак.

Ситуація на Донбасі

22 грудня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи, під час якого обговорили необхідність відновлення режиму припинення вогню на Донбасі.

В українській делегації для участі у ТКГ зазначили, що засідання свідчить про розблокування мирного процесу.

Андрій Костін наголосив, що наша держава повністю готова до забезпечення тиші, однак важливо побачити готовність до такого кроку зі сторони Росії.