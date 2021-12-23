В ТКГ поддержали восстановление режима прекращения огня на Донбассе

22 декабря состоялось заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ). Во время него было достигнуто общего понимание необходимости восстановления действия режима прекращения огня. Речь идет о мерах, которые были согласованы 22 июля 2020 года.

Как сообщает Украинская делегация для участия в ТКГ, заседание свидетельствует об оптимизме относительно возможной деэскалации ситуации на востоке Украины и разблокировки мирного процесса.

— Впервые за долгое время чувствуется реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, — заявил исполняющий обязанности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин.

По словам Костина, украинская сторона полностью готова обеспечить тишину, но важно увидеть готовность с другой стороны.

Решение также прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Он выразил надежду, что в этот раз прекращение огня будет устойчивым и поможет сохранить жизнь украинских защитников и гражданских.

— Грядущие рождественские и новогодние праздники должны быть мирными. Пусть на Донбассе наконец-то воцарится тишина.

Министерство обороны и Вооруженные силы поприветствовали решение, достигнутое в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы. В ВСУ сообщили о готовности соблюдать режим прекращения огня.

— В то же время ВС Украины заверяют относительно своей позиции последовательно и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, предусмотренный вышеупомянутыми Мерами, в том числе относительно условий открытия ответного огня, — говорится в сообщении.

После заседания с обращением выступил также специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Микко Киннунен.

Он подчеркнул, что участники выразили твердую решимость полностью соблюдать меры по режиму прекращения огня.

— Это имеет большое значение для людей, живущих с обеих сторон линии соприкосновения. Это тоже имеет особое значение, поскольку ситуация в сфере безопасности вдоль линии столкновения остается нестабильной, — заявил Киннунен.

10 декабря Украинская сторона для участия в ТКГ сообщала, что РФ отвергла предложения по режиму прекращения огня. Эти вопросы обсуждались во время заседаний рабочих подгрупп ТКГ.

Также Украина предложила провести взаимный обмен удерживаемыми людьми. Благодаря этому можно было бы освободить не менее 60 граждан.