Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов считает, что Украине для защиты прежде всего необходимо оборонительное оружие. Об этом он заявил в интервью AFP.

Ранее официальный Вашингтон заявил, что готов усилить свое военное присутствие на границе Восточной Европы. Но украинские официальные лица призвали Запад предоставить больше военной помощи, а также ввести против России ряд более жестких превентивных санкций.

Данилов в свою очередь отметил, что Украине более важно именно оружие.

— Обеспечение нас оборонительным оружием — вопрос номер один. Когда наша страна будет разрушена, против кого вы собираетесь вводить санкции? — сказал глава СНБО.

Данилов заверил, что Путину не удастся разрушить Украину, так как сами украинцы станут на защиту своей страны.

— Путин хочет разрушить нашу страну. Удастся ли ему? Нет, не удастся. Наши граждане будут защищать нашу страну. Мы собираемся защитить нашу страну. Точка, — сказал глава СНБО, добавив, что и армия, и гражданское население сформируют широкое национальное движение сопротивления, если Россия нападет.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что в 200 км от украинской госграницы находится 122 тыс. российских военных.

А в 400 км от украинско-российской границы находится еще 143,5 тыс. военных РФ.

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Фото: СНБО