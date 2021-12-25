Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає, що Україні для захисту насамперед потрібна оборонна зброя. Про це він заявив в інтерв’ю AFP.

Раніше офіційний Вашингтон говорив, що готовий посилити свою військову присутність на кордонах Східної Європи. Але українські офіційні особи закликали Захід надати більше військової допомоги, а також запровадити проти Росії низку більш жорстких превентивних санкцій.

Данілов своєю чергою зазначив, що Україні важливіша саме зброя.

– Забезпечення нас оборонною зброєю – питання номер один. Коли наша країна буде зруйнована, проти кого ви будете вводити санкції? – сказав голова РНБО.

Данілов запевнив, що Путіну не вдасться зруйнувати Україну, оскільки українці стануть на захист своєї країни.

– Путін хоче зруйнувати нашу країну. Чи вдасться йому? Ні, не вдасться. Наші громадяни захищатимуть нашу країну. Ми збираємось захистити нашу країну. Крапка, – сказав очільник РНБО, додавши, що і армія, і громадянське населення сформують широкий національний рух опору, якщо Росія нападе.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомляв, що за 200 км від українського держкордону знаходиться 122 тис. російських військових.

А за 400 км від українсько-російського кордону перебуває ще 143,5 тис. військових РФ.

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Фото: РНБО