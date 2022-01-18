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Факты / Украина / Политика

В Слуге народа анонсировали запуск платформы для решения проблем общин

Юлия Соколова редактор ленты
Олена Шуляк

Партия Слуга народа планирует запустить специальную платформу для решения проблем общин по всей Украине. Это может произойти уже в первом квартале 2022 года.

О деталях проинформировала глава партии Елена Шуляк. Новая инициатива так и называется: Платформа развития общин.

О ее запуске Шуляк анонсировала на прошлой неделе на совещании с участием представителей Слуги народа и Всеукраинских ассоциаций местного самоуправления.

В первом квартале текущего года хотят реализовать пилотные проекты в рамках этой платформы.

– Мы решили, что каждая ассоциация предоставит пилотный проект с определенной общиной, которой мы поможем. И после этого платформа сможет запускаться полноценно. Думаю, что в первом квартале 2022 года мы точно сможем какие-то пилотные проекты реализовать. Вероятно, первый квартал и станет точкой отсчета работы этой платформы, — подчеркнула Шуляк.

По словам народного депутата, идея новой платформы заключается в помощи общинам решать определенные проблемы, с которыми они сталкиваются.

Это могут быть вопросы, касающиеся разных сфер и направлений: например, предоставления общинам консультативно-экспертной помощи; обучения; воплощения определенного проекта в жизнь; присоединения к некоторым государственным программам (например, связанным с программой Питьевая вода, проектами Большое строительство и Большая реставрация).

– Поскольку общины были созданы сравнительно недавно, то не все их руководители имеют соответствующие опыт и знания по взаимодействию с органами власти. И когда мы проговаривали, как можем помочь, то на поверхности была именно эта идея – создание Платформы помощи общинам, — отметила Шуляк.

Согласно замыслу, новая платформа также будет помогать общинам эффективно использовать средства, развиваться и реализовывать на местах определенные инфраструктурные проекты.

К работе платформы будут привлечены: представители Офиса президента, Кабинета министров, Верховной Рады, ассоциаций общин, бизнеса, Ассоциации городов Украины, эксперты.

Ранее Елена Шуляк анонсировала создание в Слуге народа дисциплинарной комиссии для анализа скандалов (“зашкваров”) с участием нардепов и депутатов местных советов от этой партии.

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Источник: Интерфакс-Украина, Слуга народа

Фото: УНИАН

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