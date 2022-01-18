Партия Слуга народа планирует запустить специальную платформу для решения проблем общин по всей Украине. Это может произойти уже в первом квартале 2022 года.

О деталях проинформировала глава партии Елена Шуляк. Новая инициатива так и называется: Платформа развития общин.

О ее запуске Шуляк анонсировала на прошлой неделе на совещании с участием представителей Слуги народа и Всеукраинских ассоциаций местного самоуправления.

В первом квартале текущего года хотят реализовать пилотные проекты в рамках этой платформы.

– Мы решили, что каждая ассоциация предоставит пилотный проект с определенной общиной, которой мы поможем. И после этого платформа сможет запускаться полноценно. Думаю, что в первом квартале 2022 года мы точно сможем какие-то пилотные проекты реализовать. Вероятно, первый квартал и станет точкой отсчета работы этой платформы, — подчеркнула Шуляк.

По словам народного депутата, идея новой платформы заключается в помощи общинам решать определенные проблемы, с которыми они сталкиваются.

Это могут быть вопросы, касающиеся разных сфер и направлений: например, предоставления общинам консультативно-экспертной помощи; обучения; воплощения определенного проекта в жизнь; присоединения к некоторым государственным программам (например, связанным с программой Питьевая вода, проектами Большое строительство и Большая реставрация).

– Поскольку общины были созданы сравнительно недавно, то не все их руководители имеют соответствующие опыт и знания по взаимодействию с органами власти. И когда мы проговаривали, как можем помочь, то на поверхности была именно эта идея – создание Платформы помощи общинам, — отметила Шуляк.

Согласно замыслу, новая платформа также будет помогать общинам эффективно использовать средства, развиваться и реализовывать на местах определенные инфраструктурные проекты.

К работе платформы будут привлечены: представители Офиса президента, Кабинета министров, Верховной Рады, ассоциаций общин, бизнеса, Ассоциации городов Украины, эксперты.

Ранее Елена Шуляк анонсировала создание в Слуге народа дисциплинарной комиссии для анализа скандалов (“зашкваров”) с участием нардепов и депутатов местных советов от этой партии.

Источник: Интерфакс-Украина, Слуга народа